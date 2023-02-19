استشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين فجر اليوم الاحد جراء عدوان إسرائيلي على دمشق ومحيطها بينها أحياء سكنية
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جرينتش+2 12:29
أمن الدولة تحكم على تاجر مخدرات عاد للتهريب بالأشغال المؤبدة
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