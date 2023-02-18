طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الافريقي في أديس أبابا

أديس ابابا – وكالات

افادت مصادر صحفية ان أمن قمة الاتحاد الافريقي قام بطرد الوفد الوفد الاسرائيلي الذي حضر من تل ابيب للمشاركة في قمة للاتحاد الافريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، من قاعة القمة رغم تسلل الوفد الاسرائيلي خلسة مستعملا بطاقات دخول لأشخاص اخرين، الا ان أمن قمة الإتحاد الافريقي اكتشفتهم وقام بطردهم.

وادعى الوفد الاسرائيلي ان لديه دعوة لحضور جلسة افتتاح قمة الاتحاد الافريقي، لكن لم يتمكنوا من إثبات ذلك، وعلى أثرها قام أمن القاعة باجبارهم على الخروج وطردهم من القاعة.

وطرد الوفد الاسرائيلي يثبت ان إسرائيل لا تستطيع الادعاء انها نجحت في تحصيل العضوية المراقبة للإتحاد الافريقي على العكس عملية طرد الوفد الاسرائيلي يثبت ان دولة الاحتلال مرفوضة في الاتحاد الافريقي.