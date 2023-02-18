بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات غداً

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي، اليوم السبت، عن بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى لخريجي الدورة التكميلية 2023، اعتبارا من صباح يوم غد الأحد.

وأوضحت الوحدة أن عملية تقديم الطلبات الإلكترونية للطلبة الذين لم يقبلوا في أي خيار من خياراتهم في طلب الالتحاق (طلبة إساءة الاختيار) أو الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول، ويرغبون بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى ستبدأ اعتباراً من صباح يوم غد الأحد الموافق 19-2-2023، وحتى الساعة 12 مساء يوم الثلاثاء الموافق 21-2-2023 من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد باستخدام الرابط www.admhec.gov.jo، وباستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذي استخدمهما الطالب عند تقديم طلب القبول لأول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية 2023.