الملكية الاردنية تستأنف الرحلات المباشرة مع الجزائر الشهر المقبل

أعلنت شركة الملكية الأردنية، عن تدشين خطوط جوية جديدة خلال العام 2023، وهي دوسلدورف في ألمانيا، وستوكهولم في السويد، والمنامة في البحرين والعُلا في السعودية، بالإضافة إلى استئناف رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الجزائرية اعتباراً من 16 من آذار/مارس المقبل.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة نهاية العام الماضي، خلال استقباله، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري يوسف شرفة، إن الملكية الأردنية تدرس إمكانية استئناف خط مباشر بين عمان والجزائر، بمعدل رحلتين أسبوعيا؛ بما يسهم في تعزيز التواصل المطلوب بين البلدين.

وتعتزم الملكية الأردنية تسيير رحلات جوية مجدولة، إلى كل من شرم الشيخ وأنطاليا وطرابزون، مطلع شهر نيسان/أبريل المقبل.

وقالت الشركة في بيان السبت، إن الخطوط الجديدة، تأتي في ضوء الاستراتيجية التجارية التي تنتهجها الشركة لتوسيع شبكة خطوطها، وفتح أسواق واعدة، بما يُعزز حركة النقل الجوي بين الأردن والعالم.

وأشارت الملكية إلى أن الرحلات إلى مدينة دوسلدورف ستبدأ في 23 أيلول/سبتمبر المقبل، بواقع رحلتين أسبوعياً، لتخدم محطات حيوية في السوق الألمانية، باعتبار دوسلدورف مركزاً تجارياً ومالياً، سيساعد الوجهات الملكية الأردنية على تحقيق استراتيجيتها في بلاد الشام وجلب السياح إلى الأردن من وجهات أوروبية.

وسيبدأ تشغيل خط عمان-ستوكهولم اعتباراً من 29 من أيار/مايو المقبل، بواقع رحلتين أسبوعياً بهدف تعزيز حضور الشركة في السويد والدول الإسكندنافية وشمال أوروبا.

كما ستكون المنامة في البحرين على خريطة الملكية الأردنية مرة أخرى في منتصف هذا العام، حيثُ ستُسيّر الشركة رحلات جوية مباشرة بين عمّان والمنامة، بعد تعليق الرحلات إليها منذ عام 2004.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية، والرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي، إن إضافة وجهات جديدة إلى شبكة الملكية الأردنية سيجعلها أكثر حيوية واستدامة، ويدعم استراتيجية التوسع السريع التي تسعى الشركة لتنفيذها لطي سنوات من الركود الذي خلفته الظروف الإقليمية وأزمة كورونا.

وأضاف المجالي أن الملكية تسعى لبناء واحدة من أكبر الشبكات في المنطقة، لتبقى شركة الطيران الأولى في منطقة المشرق العربي، بالإضافة إلى رفع حجم أسطول الطائرات من 24 طائرة إلى أكثر من 40 طائرة، خلال 3-5 سنوات مقبلة، لمواكبة النمو والتطور، مشيراً إلى أن الملكية تدعم الجهود الوطنية الهادفة لترويج الأردن كوجهة سياحية وربط عمان بتلك المحطات الرئيسية من خلال توفير خيارات سفر عديدة أمام الركاب، وبناء شبكة طيران إقليمية متينة من خلال العاصمة عمان.

وبحلول الربع الثالث من عام 2023، ستشغل الشركة أول رحلة مجدولة على الإطلاق بين عمان ومطار العُلا الدولي، بالتعاون مع هيئة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي والهيئة الملكية لمحافظة العلا، بواقع رحلتين أسبوعياً، بهدف ربط الرحلات السياحية بين المدينتين.

وبينت الشركة أن قرار تشغيل الخطوط الجديدة بعد دراسات جدوى اقتصادية مستفيضة، بهدف خدمة رجال الأعمال والطلاب ومسافري الترانزيت واستقطاب أفواج ومجموعات سياحية كبيرة إلى المملكة والجاليات العربية.