استشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين فجر اليوم الاحد جراء عدوان إسرائيلي على دمشق ومحيطها بينها أحياء سكنية
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جرينتش+2 12:28
الانتقام.. الكشف عن تفاصيل هجوم من قبل سفن وطائرات مسيرة إيرانية على سفينة يملكها إسرائيلي بخليج عمان
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