وسط نفي أمريكي.. رئيس وكالة الفضاء التركية يُلمح الى استخدام الدول الغربية لسلاح سري لإحداث الزلزال في بلاده
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جرينتش+2 04:54
الاستاذ الكبير محمد حسنين هيكل.. في ذكرى رحيله
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