الكشف عن وفاة سبعيني اليوم الجمعة بأحد فنادق عمان

تم الكشف، صباح اليوم الجمعة، على سبعيني متوفىا داخل أحد الفنادق في منطقة السابع بعمان.
وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تواجدت في المكان، حيث تبين بعد معاينة الجثة أن الوفاة طبيعية.
وأضاف إلى أنه قد تم إخلاء الجثة إلى أقرب مستشفى.
تكبر الأيام التي تحتضن مولد الرجال الكبار، ويعلو شأنها وتُفاخر بتميزها، وتُباهي بحسن حظها وطا... إقرأ المقال
تم الكشف، صباح اليوم الجمعة، على سبعيني متوفىا داخل أحد الفنادق في منطقة السابع بعمان.
وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تواجدت في المكان، حيث تبين بعد معاينة الجثة أن الوفاة طبيعية.
وأضاف إلى أنه قد تم إخلاء الجثة إلى أقرب مستشفى.
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