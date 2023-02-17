الكشف عن وفاة سبعيني اليوم الجمعة بأحد فنادق عمان

تم الكشف، صباح اليوم الجمعة، على سبعيني متوفىا داخل أحد الفنادق في منطقة السابع بعمان.

وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تواجدت في المكان، حيث تبين بعد معاينة الجثة أن الوفاة طبيعية.

وأضاف إلى أنه قد تم إخلاء الجثة إلى أقرب مستشفى.