فيما يضارعُ المديحَ الحكوميّ

حكومتنا كعهد حياتها

تضاجع كلّ وحوش الليلْ

وتستلقي على جنبينِ من فُرُشِ الحرامْ

وتوجعُ في الصباحِ الحيِّ

أرتالاً من البشر اللاهثين نحو النّارْ

***

حكومتنا مولّهة ومغتصبةْ

مشاجِرَةُ الشجر المثمر في الحدائق والطُّرقاتْ

وتزرعُ الأشواك في حلقِ التلاميذْ

وتُسقطُ منهمُ الأقلامَ

تسرق من عيون الشمسِ

الفكرةَ

الألواحَ

والأشعارَ

والتقوى

تمزّق في دهاليز السياسة سِفْرنا

وتمحونا من الدفترْ

وتكتب من حناجر بومها سّمّ الهجاءْ:

“كيف أصبحنا خفافيش ظلامْ”

وتطلِقُ السفهاءَ

تكتبُ في صقيع الأمنْ:

خروجنا عن الصفِّ الفدائيِّ

تجعلنا معَ (الموسادْ)

***

حكومتنا بلا عينينْ

بلا قلبٍ

تُعَهِّر في لغة الصحفِ الكثيرة الأخطاءْ

لم تتعلّمِ الأملاءَ بعدُ

ولا حرفينِ من لغة السماءْ

تقتلُ سيبويهْ

وتبعثرُ الفوضى على الساحاتِ في كلّ اتّجاهْ

تنحرُ ما تبقّى من طيوفٍ في قناديلِ الضياءْ

تجفّف ما تساقط من أملْ

في كأسِ ماءْ

رجعيّة دفنت بوحل نعالها رؤوس الشعبْ

وعلّمتنا الانحناءْ

البحثَ عن الفسقِ الفسوقْ

في خِصاص الأشقياءْ

ولقّنتنا حكمة العبث الطويلْ

وتلهو في كتابة سطرها المفجوع من آلامنا

وتنام ملء عينيها

ويُسْهِرُنا التشتت والشتاءْ

***

حكومتنا تعيشُ فقط على دمنا المعبَّأ في العُلَبْ

وتأكلُ لحمنا لتشرب في جماجمنا

على مقابر من طربْ!

تقلّم عظمنا المبسوسْ

تقشرُ جلدنا المهروسْ

وتخطفُ عن حبال بيوتنا رُقَعاً من الثوب الرخيصْ

وتكذبُ: “إنّنا ضدّ الوطنْ”

” ضدّ أحلامِ العربْ”

“ضدّ ألوانِ التمتّع بالقصبْ”

“بل ضدّ مصلحة العربْ”

***

حكومتنا ليست شيوعيّة

بل ليست حرّة في السوقْ

ولم تقرأ بدستور معاصرْ

وضدّ الله كانت منذ نشأتها الحقيرة تلكْ

وضدّ الحبِّ والفقراءْ

ولم تنحَزْ لغير أصحاب الفنادقِ والمكاتبِ والحقائبِ

والخروجِ من الوطنْ

وبنت على شواطئِ غيرنا أحلامها

فبدتْ هواءً وعراءْ

***

حكومتنا الغريبة في الأطوارْ

بلهاءُ

عجفاءُ

مغرورةْ

ستظلّ بردعة محمّلة على هزْلِ حمارْ

قدراً من الأقدارْ

وضدّ روح الله في كلّ مدارْ

فأين هاتيك الجماهيرُ؟

أم أنّنا متواطئون مع بؤس هذا العارْ؟

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