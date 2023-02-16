طقس بارد وزخات خفيفة اليوم الخميس، وارتفاع الحرارة غدا وبعده

عمان – تكون الاجواء اليوم الخميس، باردة وغائمة جزئياً الى غائمة أحيانا، مع فرصة لزخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية و اجزاء من مناطق البادية، وكذلك من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، إرتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود اجواء مشمسة، وباردة في المرتفعات الجبلية والسهول، وتكون لطيفة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.

وبعد غد السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ وتكون الاجواء مشمسة، وباردة في المرتفعات الجبلية، وتكون لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم الأحد مشمسة، وباردة في المرتفعات الجبلية، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 10 – 3 درجات مئوية، غرب عمان 8 – 1، المرتفعات الشمالية 7 – (-1)، مرتفعات الشراة 7 – (-1)، مناطق البادية 14 – 4، مناطق السهول 11 – 2، الأغوار الشمالية 17 – 8، الأغوار الجنوبية 19 – 10، البحر الميت 18 – 9، وفي خليج العقبة 18 – 9 درجة مئوية.

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