الجامعة الأردنية تصدر عقوبات تأديبية بحق 34 طالبا

أصدر عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية، الدكتور إسماعيل الزيود، عقوبات تأديبية بحق 34 طالبا مخالفين لأنظمة وتعليمات الجامعة، من ضمنهما عقوبات بحق الطلبة المتسببين في المشاجرات التي وقعت بالجامعة خلال الشهر الماضي.

وبحسب بيان للجامعة اليوم الخميس، فقد جاءت العقوبات بناء على تنسيب لجان التحقيق التي أنهت أعمالها بعد جلسات مطولة عقدتها خلال الفترة الماضية، وفقا للأنظمة والتعليمات النافذة.

وجاءت العقوبات التأديبية كالتالي: الفصل من الجامعة لمدة أربعة فصول دراسية بحق طالبين اثنين، الفصل من الجامعة لمدة ثلاثة فصول دراسية بحق طالب واحد، الفصل من الجامعة لمدة فصلين دراسيين بحق ثمانية طلاب، الفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد بحق ثمانية طلاب، الإنذار النهائي بحق تسعة طلاب، الإنذار المزدوج بحق طالب واحد، الإنذار الأول بحق ثلاثة طلاب، والتنبيه الخطي بحق طالبين اثنين؛ قرارات نهائية غير قابلة للاستئناف.

وأكدت الجامعة أنها احتكمت عند إصدار قراراتها إلى تطبيق مبدأ سيادة القانون، وأن إيقاع مثل هذه العقوبات على الطلبة المخالفين يهدف في الدرجة الأولى إلى الحفاظ على سير العملية التعليمية واستقرارها.

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