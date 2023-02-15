الاسد : حجم كارثة الزلزال والمهامُ المناطةُ بنا أكبرَ بكثير من إمكاناتنا، لكن ما نهض به مجتمعنا أكبر أيضاً من تلك الإمكانات
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جرينتش+2 04:55
“يديعوت أحرونوت” تؤكد أن الشهداء الفلسطينيين قد تحولوا لمصدر إلهام لشبان الضفة المعجبين بمجموعة “عرين الأسود”
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