طقس بارد وزخات متقطعة اليوم الاربعاء وغداً

عمان – تنخفض درجات الحرارة اليوم الأربعاء بشكل طفيف، وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع توقع هطول زخات متقطعة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا، واحتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية، كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من مناطق البادية.

وبحسب التقرير، تكون الاجواء يوم غدٍ الخميس، باردة وغائمة جزئياً الى غائمة، مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط زخات من المطر في ساعات الصباح في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.

وترتفع درجات الحرارة قليلا بعد غد الجمعة، وتكون حول معدلاتها الاعتيادية، وتسود اجواء مشمسة، وباردة في المرتفعات الجبلية والسهول، وتكون لطيفة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

ويوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ، وتسود اجواء مشمسة، وتكون باردة في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 11 – 1 درجة مئوية، غرب عمان 9 – 0، المرتفعات الشمالية 7 – -1، مرتفعات الشراة 8 – -1، مناطق البادية 12 – 2، مناطق السهول 10 – 1، الأغوار الشمالية 17 – 7، الأغوار الجنوبية 19 – 7، البحر الميت 18 – 8، وفي خليج العقبة 19 – 8 درجة مئوية.