مقتل جندي إسرائيلي بنيران زميله خلال عملية طعن عند حاجز شعفاط نفذها فتى فلسطيني مساء اليوم الاثنين/ فيديو

القدس المحتلة – قتل جندي إسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، أصيب برصاص زميله بالخطأ خلال عملية طعن بالقرب من حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وذكرت قناة كان العبرية أن فلسطيني حاول طعن شرطي من حرس الحدود على متن حافلة عند تفتيشها على حاجز شعفاط.، وفي تلك اللحظة أطلق شرطي النار تجاه المنفذ وأصابه وأصاب معه شرطي ثالث وصفت جروحة بالخطيرة، فيما أعلن عن مقتله في وقت لاحق.

وأشارت مؤسسة إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية إلى أن حالة المنفذ طفيفة، والجندي المصاب حالته حرجة جدا وغير مستقرة.

وقالت المؤسسة:” أثناء تفتيش حافلة عند حاجز شرطة شعفاط من قبل عنصرين من الأمن، قام فتى فلسطيني بسحب سكين وحاول طعن أحد عناصر جنود حرس الحدود، وتم إطلاق النار عليه وهو في حالة طفيفة ، أصيب جندي بنيران زميله ونقل إلى المستشفى في حالة خطيرة للغاية وغير مستقرة، فيما أعلن عن مقتله في وقت لاحق.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن منفذ عملية حاجز شعفاط قبل قليل يبلغ من العمر 13 عاما، وهو من سكان المخيم.

وتعد هذه العملية الثانية هذا اليوم بعدما أصيب مستوطن إسرائيلي في وقت سابق، بجروح متوسطة إثر تعرضه لعملية طعن بالقرب من باب السلسلة المؤدي إلى المسجد الأقصى”.

وأشارت شرطة الاحتلال إلى أن قواتها وصلت إلى مكان الحادث وعززت من تواجدها في محيط المنطقة وبدأت عمليات بحث.

فيما قالت مصادر محلية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى الفلسطيني يوسف أبو الهوى “14 عامًا” بدعوى تنفيذه عملية الطعن.

اللحظات الأولية عند حاجز #شعفاط حيث أُصيب شخص بجراح، فيما أطلق عناصر الاحتلال النار على فلسطيني بزعم تنفيذ #عملية_طعن#القدس pic.twitter.com/RQH4MyCjpl — موقع عرب 48 (@arab48website) February 13, 2023

من موقع عملية_الطعن عند حاجز #شعفاط، حيث أُصيب أحد عناصر قوات الأمن في المكان pic.twitter.com/FNpvABvNBB — موقع عرب 48 (@arab48website) February 13, 2023