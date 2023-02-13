استشهاد الشاب أمير بسطامي فجر اليوم الإثنين برصاص قوات العدو لدى اقتحامها مدينة نابلس/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 11:55
غرفة تجارة عمان تتبرع لمتضرري الزلزال في سوريا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني