غرفة تجارة عمان تتبرع لمتضرري الزلزال في سوريا

قرر مجلس إدارة غرفة تجارة عمان خلال اجتماع طارئ، عقده أمس الأحد، تخصيص مبلغ 100 ألف دولار من صندوق الغرفة، كمساهمة بالجهود الإنسانية لمساعدة المتضررين من الزلازل في سوريا.

وأكد رئيس الغرفة، خليل الحاج توفيق أن تجارة عمان وتعبيراً عن التكاتف والتعاون مع الشعب السوري الشقيق في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، قامت بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لمعرفة الاحتياجات الرئيسية لمتضرري الزلزال لغايات التعميم بشكل عاجل على أعضاء الهيئة العامة وحثهم على تقديم المساعدات.

وحسب بيان للغرفة، اليوم الاثنين، دعا الحاج توفيق القطاع التجاري والخدمي في العاصمة إلى المبادرة لتقديم الواجب للأشقاء في سوريا بالتنسيق مع الهيئة، علما أن الهيئة تستقبل التبرعات النقدية والعينية.

وأشار إلى أن تجارة عمان تستقبل الاتصالات والاستفسارات من هيئات أصحاب العمل وأعضاء الهيئة العامة على هاتف رقم 064001400 و 080000777 و 0795021134 خلال ساعات الدوام الرسمي، من اجل تزويدهم بطرق وآليات التبرعات وقائمة الاحتياجات الرئيسية.

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