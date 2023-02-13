مقتل جندي إسرائيلي بنيران زميله خلال عملية طعن عند حاجز شعفاط نفذها فتى فلسطيني مساء اليوم الاثنين/ فيديو
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سوريا بعد الزلزال.. مفارقات وتحديات
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