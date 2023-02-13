رئيس الوزراء يعتذر للنائب الحشوش اثر مشادة مع وزير الزراعة

عمان – أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الحكومة لا تقبل الإساءة لأي من أعضاء مجلس النواب، سواء أكانت هذه الإساءة مقصودة أو غير مقصودة.

وقال رئيس الوزراء، في مستهل جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين “إن كرامة مجلس النواب وأعضائه من كرامة الحكومة، ولا نقبل الإساءة إليهم، مثلما لا يقبل أعضاء المجلس الإساءة إلى الحكومة وأعضائها”، مقدما اعتذاره إلى النائب جميل العشوش بسبب “المشاحنة التي ما كان يجب لها أن تحصل” مع أحد الوزراء في إطار اجتماعات اللجان النيابية.

وقال رئيس الوزراء موجها حديثه إلى النائب العشوش “الأخ العزيز الفاضل أبو سهل من خيرة رجالات الوطن، ونحن لا نقبل له أن تجرح مشاعره حتى وإن كان هذا الأمر غير مقصود من أي من أعضاء الحكومة”.

وكان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي قد طالب وزير الزراعة بالاعتذار عما حدث من سجال أمس في لجنة الزراعة النيابية مع النائب جميل العشوش.

وقال الصفدي، في مستهل جلسة النواب اليوم : انطلاقا من واجبي الدستوري والتزاما بالنظام الداخلي في ضبط إيقاع هذه القبة ومختلف الاجتماعات في لجان المجلس، وحفظ أعضاء الحكومة ومجلس النواب من أي إساءة شخصية، فإني أرفض ما حدث من سجال بين وزير الزراعة والزميل جميل العشوش.

وأضاف الصفدي: لن نقبل بتكرار مثل هذه الأفعال، وهذا الأمر يشكل اختراقا لشكل التعاون الذي اتفقنا عليه مع رئيس الوزراء قبل أيام قليلة، فالعلاقة التي حددها الدستور ملزمة لنا جميعا، ونحن نعمل وفق توجيهات جلالة الملك بروح من الفصل المرن بين السلطات.

وقال: أطالب الحكومة باعتذار للزميل العشوش، فهو زميل كبير، عمرا وقدرا ومكانة، وهيبة هذا المجلس وجميع أعضائه مصانة، ولن أقبل المساس بها.