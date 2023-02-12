رغم خلافه مع المستوى العسكري.. بن غفير يُصّر على هدم مئات المنازل في القدس المحتلة فوراً وقبل حلول شهر رمضان
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جرينتش+2 04:26
كرم دول النفط .. 500 مليون دولار لأوكرانيا ومساعدات شحيحة لسوريا!
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