استشهاد الشاب أمير بسطامي فجر اليوم الإثنين برصاص قوات العدو لدى اقتحامها مدينة نابلس/ فيديو
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جرينتش+2 11:54
ضمن حملة “رحماء”.. حزب الله اللبناني يعلن اليوم الاحد انطلاق أولى قافلات المساعدات الأخوية إلى سوريا/ فيديو
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