ضمن حملة “رحماء”.. حزب الله اللبناني يعلن اليوم الاحد انطلاق أولى قافلات المساعدات الأخوية إلى سوريا/ فيديو

أعلن رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، السيد هاشم صفي الدين، اليوم الاحد، انطلاق الدفعة الأولى من حملة “رحماء” لمساعدة المتضررين في سوريا من الزلزال في قافلة باتجاه اللاذقية، على أن تليها قوافل أخرى إلى حلب ومناطق سورية أخرى.

وقال السيد صفي الدين، إنّ “المتضررين يحتاجون إلى كل مساعدة، وسوريا لطالما وقفت إلى جانب لبنان في محناته”، معاهداً السوريين بـ “الوقوف دائماً إلى جانبهم، ومعهم في هذا التحدي الكارثي”.

وأكد المسؤول في حزب الله، أنّ “الغرب كشف عن الثقافة التي ينتمي إليها، وأكد أنه يحمل شعارات كاذبة بالدفاع عن حقوق الإنسان”.

وبعد وقوع الزلزال، أعرب حزب الله في لبنان عن تضامنه وتعاطفه مع الشعبين السوري والتركي، ودعا كل الحكومات والمنظمات الدولية والإنسانية الى المبادرة الفورية إلى تقديم يد العون والمساعدة في كل المجالات الممكنة، من أجل إنقاذ المحتجزين تحت الأنقاض وإسعاف الجرحى وانتشال الضحايا وإيواء المشرّدين.

وأرسل لبنان فرقاً من الجيش اللبناني، والصليب الأحمر اللبناني للمساعدة في عمليات الإغاثة والإنقاذ والبحث عن ناجين.