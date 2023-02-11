نقابة الصيادلة تقدم أدوية بقيمة مليوني دينار للمتضررين في سوريا

قامت نقابة الصيادلة، بالتعاون مع شركات ومستودعات الأدوية، بجمع تبرعات تجاوزت قيمتها مليوني دينار أردني لغاية اليوم السبت، وذلك للوقوف إلى جانب سوريا نتيجة الزلزال، وفق النقيب محمد عبابنة.

وأضاف عبابنة، في بيان صحفي، أن “النقابة ستقوم بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية لإرسال التبرعات إلى سوريا ليستفيد منها المتضررون من آثار الزلزال”.

وأكد أن النقابة ستواصل عملية جمع التبرعات بالتعاون مع شركات ومستودعات الأدوية لصالح المتضررين من الزلزال وتقديم المزيد من الدعم.

وأشار إلى أن المؤسسات لن تتوانى عن تقديم المزيد وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، ما دام هناك صيحة طفل أو استغاثة شيخ في سوريا.