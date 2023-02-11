سوزان نجم الدين تتفقد مناطق سورية مدمرة جراء الزلزال/ فيديو

توجهت الممثلة السورية، سوزان نجم الدين لإحدى المناطق المدمرة في سوريا جراء الزلزال، بعد 5 أيام من الكارثة التي تسببت بوفاة وإصابة آلاف المواطنين، والملايين من المشردين.

وشاركت سوزان نجم الدين مقطع فيديو عبر حسابها في إنستغرام، وفي خلفيته أغنية ”في حزن وسع المدى“، وعلقت قائلة: ”ع الأرض الوجع أكبر بكتير“.

وظهرت الفنانة السورية في المقطع وهي تتواصل مع متضرري الزلزال في منطقتهم، وعرضت لقطات للأبنية المهدمة والانهيارات التي خلفتها الكارثة وتجولت في المكان.

و أطلقت سوزان نجم الدين مبادرة إنسانية لمساندة أهل سوريا المتضررين الذين باتوا بلا مأوى بعد الزلزال الذي ضرب البلاد.

وشاركت مقطع فيديو عبر حسابها في إنستغرام وهي تجمع المساعدات، وكتبت قائلة: ”وجعنا كبير.. ونكبتنا مرّة كتير ..نحنا بحاجة بعض..والبلد بحاجتنا..“.

وتابعت: ”شو حلوة لهفة السوريين على بعض بهالأزمة.. لمّا كل واحد فينا بيقدر يساعد ولو من مكانو .. و بإمكانيّاتو ..الله يديم عز سوريا وأهلا يارب🙏“.

وأعلنت سوزان قبل أيام عن فتح أبواب منزل والدها نجم الدين الصالح لاستقبال المتضررين من كل مناطق سوريا، إضافة إلى عدد آخر من المنازل التي تضعها وأهل مدينتها بتصرف المنكوبين.

وكتبت سوزان على حسابها عبر إنستغرام :“أحبائي السوريين المتضررين من الزلزال في كل بقاع سوريا، أبواب منزل والدي المرحوم نجم الدين صالح مفتوحة لاستقبالكم حين تشاؤون، عدة منازل أخرى نضعها أنا وأهل مدينتي تحت تصرفكم كذلك يستقبلكم فندق ديريكيش السياحي بكامل الجهوزية منذ هذه اللحظة“، مرفقة رقم الهاتف للتواصل“.

كما حرصت سوزان نجم الدين على التبرع بالدم لصالح متضرري الزلزال.

وقد سارع الكثير من الفنانين العرب، والسوريين بشكل خاص، على تقديم الدعم المادي لمتضرري زلزال تركيا وسوريا.

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