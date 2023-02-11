توقيف عشرات الأتراك لقيامهم بأعمال نهب في المحافظات المنكوبة

أوقف ما لا يقل عن 48 شخصا للاشتباه بقيامهم بأعمال نهب في ثماني محافظات تضررت جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، اليوم السبت.

وذكرت الوكالة أن المشتبه بهم أوقفوا على ذمة التحقيقات في أعمال نهب ارتكبت إثر الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وخلّف أكثر من 25 ألف قتيل في تركيا وسوريا.

وتخطت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، الاثنين الماضي، 25 ألف قتيل فيما أنقذ أشخاص بأعجوبة، السبت، وسط عمليات البحث المتواصلة، واستحدثت مقابر في ظل وضع أمني صعب وطقس شديد البرودة.

ويبذل المسعفون جهوداً مضنية لسحب أحياء من تحت أنقاض المباني وبينهم أطفال، بعد خمسة أيام من وقوع الكارثة.

في غضون ذلك، أوقف نحو 12 مقاولا في تركيا بعد انهيار آلاف المباني جنوب شرق البلاد جراء الزلزال، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وبين الموقوفين مقاول في محافظة غازي عنتاب و11 في محافظة شانلي اورفا وفقا لوكالة انباء دوغان التركية.

ويثير انهيار المباني الذي كشف أنها شيدت بطريقة رديئة، غضبا في البلاد حيث قتل أكثر من 25 ألف شخص (باحتساب ضحايا سوريا).

ويتوقع توقيف مزيد من الأشخاص بعد إعلان المدعي العام في دياربكر إحدى المحافظات العشر المتضرر بالزلزال، السبت، إصدار 29 مذكرة توقيف، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

وبحسب المصدر نفسه، فإن أحد الموقوفين مقاول شيد مباني في غازي عنتاب واعتقل في اسطنبول.

وباشر مدعون تحقيقات فى المحافظات المنكوبة مثل كهرمان مرعش حيث كان مركز الزلزال في منطقة بازارجيك.

وقد أمرت وزارة العدل التركية المدعين العامين في المحافظات العشر بفتح “مكاتب تحقيق في الجرائم المتعلقة بالزلزال”.

واعتقلت الشرطة الجمعة مقاولا في مطار إسطنبول، بعد انهيار مبنى فخم على قاطنيه في محافظة هاتاي.