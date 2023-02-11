أجواء باردة اليوم السبت وحتى الثلاثاء، وتحذيرات من تشكل الصقيع

عمان – تكون الأجواء اليوم السبت، باردة في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتسجل درجات الحرارة العظمى، دون المعدلات الاعتيادية بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

وتحذر إدارة الأرصاد في تقريرها من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية، ومن احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد، باردة في أغلب المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الثلاثاء، باردة في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 11 – 2 درجة مئوية، وفي غرب عمان 9 – 1، وفي المرتفعات الشمالية 6 – -1، وفي مرتفعات الشراة 7 – -2، وفي مناطق البادية 13 – 3، وفي مناطق السهول 10 – 2، وفي الأغوار الشمالية 18 – 7، وفي الأغوار الجنوبية 20 – 9، وفي البحر الميت 19 – 8، وفي خليج العقبة 20 – 9 درجات مئوية.

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