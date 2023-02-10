وفاة و 9 إصابات في حادث تصادم مركبتين بالأغوار الشمالية

توفي شخص وأصيب 9 آخرون، اليوم الجمعة، جراء حادث تصادم باص ركوب صغير ومركبة “بكب ديانا” على طريق الأغوار بمنطقة القرن بلواء الأغوار الشمالية .

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور إن الطواقم الطبية في المستشفى تعاملت مع مصابي الحادث بعد إخلائهم من قبل كوادر الدفاع المدني .

وبين، أن أحد مصابي الحادث وعمره 45 عاماً توفي متأثراً بإصابته، فيما جرى إدخال 6 إصابات منها حالتان حرجتان في العناية الحثيثة، كما تم تحويل 3 حالات متوسطة إلى مستشفيات محافظة إربد.

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