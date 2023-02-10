نجوى كرم تتبرع بـ 2 مليون دولار لضحايا الزلزال في سوريا

لا يزال عدد كبير من نجوم تركيا وسوريا يقدمون المساعدات من أجل متضرري الزلزال الذي ضرب البلدين، وأودى بحياة الآلاف غير المصابين.

وخلال الساعات الماضية تم تداول اسم المطربة اللبنانية نجوى كرم، عبر موقع “تويتر”، لتبرعها بمبلغ مالي قيمته 2 مليون دولار، لصالح سوريا، غير أنها لم تكشف أو تعلن ذلك بشكل رسمي.

وقد ألمحت خبيرة التجميل اللبنانية ليلى عبيد إلى ذلك، وكتبت عبر تويتر: “فنانة مطربة لبنانية بفتخر فيها من بلدي تبرعت بـ2 مليون دولار من ثروتها لسوريا، هي ما صرحت لكن بتمنى تصرح”.

وغرد متابع آخر وقال: “بكل الأزمات كانت إنسانيتك حاضرة، ما بعمرك بخلتي عن تقديم أي مساعدة لأي محتاج.. الله يعطيكي على قد نيتك. منفتخر فيكي يا كبيرة بإنسانيتك متل ما كبيرة بفنك نجوى كرم”.

وقالت المراسلة اللبنانية غدي فرنسيس: “مطربة جبلية أصيلة ابنة لبنان الحقيقي.. لا تريد أن تصرح عما قدّمت. وهذا نبل ما بعده نبل. لكن على الآخرين الاقتداء.. تنقل الأوساط وتؤكد أنها قدمت مبلغ مليوني دولار لإغاثة المنكوبين في سوريا”، وتابعت “إلى حين كشف هويتها.. نشكرها بصمت. يثلج القلب رغم المآسي، تجليّ أصالة شعبنا ونخوته”.

فيما كشف الإعلامي اللبناني رودولف هلال عن هوية نجوى كرم، وقال: “نجوى كرم فنانة بحجم وطن”.

وقد انهالت التعليقات التي تشير إلى “كرم” بتبرعها، وأنها ليست المرة الأولى لها لتقديم هكذا مساعدات من أجل أحداث وقعت في لبنان أو سوريا.

ودعت الفنانة نجوى كرم يوم الاثنين الماضي بعد وقوع الزلزال المدمر في سوريا إلى الصلاة بروح واحدة من أجل الضحايا والمنكوبين، وقالت عبر تويتر: “لازم نصلي بروح واحدة، بقلب واحد، وبقوة واحدة.. ارحمنا يا رب”.