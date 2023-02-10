بين زلزال الطبيعة وزلزال البشر

مدير عام منظمة الصحة العالمية يصل مطار حلب، اليوم السبت، على متن طائرة أقلّت 35 طناً من الإمدادات الطبية الطارئة
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