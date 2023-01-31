هكذا جاء عباس.. وثائق بريطانية تكشف ان بوش أمر "سي آي إيه" بالبحث عن بديل لياسر عرفات في ذروة انتفاضة الأقصى
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جرينتش+2 01:24
وزارة الخارجية الروسية قالت انها ستكون “حدثاٍ رئيسياٍ”.. رئيس الصين يعتزم القيام بـ “زيارة ربيعية” الى موسكو
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