كتلة باردة جداً اليوم الثلاثاء وغدًا وبعده، وهطول غزير للأمطار وثلوج فوق جبال الشراه، وتحذيرات من خطر تشكل السيول

عمان – تتأثر المملكة اليوم الثلاثاء، بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جدا وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة يصحبها الرعد وتساقط البرد، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة على فترات مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت.

ومع ساعات ما بعد الظهر تمتد الهطولات لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية كما يحتمل أن تهطل زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم جبال الشراة لفترة قصيرة وغير مؤثرة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة يصاحبها هبات قوية أحياناً تصل سرعتها إلى 60كم/س في بعض المناطق تثير الغبار في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها البحر الميت، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية بسبب الغبار، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

وتبقى المملكة يوم غدٍ الأربعاء، تحت تأثير المنخفض الجوي حيث تسود أجواء باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها إلى 70كم/س تؤدي إلى إثارة الغبار في شرق وجنوب شرق المملكة.

ومع ساعات العصر تعبر المملكة جبهة هوائية أكثر برودة حيث تشتد الهطولات وتمتد لتشمل أغلب المناطق قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحيانا ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما يتوقع خلال ساعات متأخرة من الليل ولفترة قصيرة تساقط زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية التي يصل ارتفاعها إلى 1100م عن سطح البحر والتي قد تتراكم بشكل محدود فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة) وتسود رياح غربية نشطة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم الخميس، باردة جدا وغائمة جزئيا، مع بقاء الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، ومع ساعات الظهيرة تضعف فرص الهطول وتتناقص الغيوم تدريجياً، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

ويطرأ يوم الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في اغلب مناطق المملكة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 10- 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 8 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 8 – 3، وفي مرتفعات الشراة 7 – 2، وفي مناطق البادية 14 – 5، وفي مناطق السهول 10 – 6، وفي الأغوار الشمالية 17- 10، وفي الأغوار الجنوبية 20 – 12، وفي البحر الميت 20 – 11، وفي خليج العقبة 20 – 12 درجة مئوية.

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