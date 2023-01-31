رفع سعر النزين بنوعيه وتثبيت الكاز والديزل لشهر شباط المقبل

قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية، اليوم الثلاثاء، تثبيت سعر مادة الكاز لشهر شباط المقبل عند سعر 620 فلسا للتر وذلك استناداً للتوجيهات الملكية السامية.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الديزل عند سعره الحالي والبالغ 820 فلسا للتر والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للجنة الذي عقدته اليوم الثلاثاء لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-28 شباط المقبل).

وتم خلال الاجتماع استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الأول الماضي، حيث تبين للجنة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً خلال شهر كانون الثاني الحالي.

وتبين عند تطبيق المعادلة السعرية لمادة البنزين بنوعيه (90 و95) وفقا للأسعار العالمية ارتفاع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار45 فلسا والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 45 فلساً ، وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر شباط 945 فلسا للتر بدلاً من 900 فلس/لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1185 فلسا للتر بدلا من 1140 فلسا للتر

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