تغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه بجرم سب وقذف عمرو أديب

قضت المحكمة الاقتصادية المصرية، اليوم الثلاثاء، بتغريم الفنان البلطجي محمد رمضان 300 الف جنيه ، وتعويض مدني ١٠ آلاف جنيه بتهمة سب وقذف عمرو أديب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضا مدنيا، كما قضت برفض الدعوى المقابلة لدعوى الإعلامي عمرو أديب.

وكانت النيابة المصرية قد أسندت للمتهم محمد رمضان، أنه بتاريخ 22 أبريل لسنة 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد استعمل عمدًا تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة الشخصية الخاصة بالمجني علي عمرو أديب، والمذاعة بالبرنامج التليفزيوني الخاص به الحكاية، وبأن اجتزأ مقاطع صوتية منها، وأضافها على مقاطع مصورة يظهر فيها المتهم، ناشرًا إياها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك به والمتاح للكافة الاطلاع عليه، قاصدًا إظهار عمرو اديب بطريقة من شأنها المساس باعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

يذكر أن جهات التحقيق أحالت 4 عرائض مُقدمة من المحامي طارق جميل سعيد، بصفته وكيلا عن الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، وذلك بخصوص الاتهامات المقدمة ضده في السب والقذف والتشهير، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام محتوى دون ترخيص ونشر محتوى دون إذن.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم محمد رمضان تعمد إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد عبرت الإعلامية لميس الحديدي عن فرحتها بالحكم الصادر ضد محمد رمضان وتغريمه ٣٠٠ ألف جنيه، بتهمة سب وقذف زوجها الإعلامي عمرو أديب.

ونشرت “لميس”، عبر حسابها على “تويتر”، خبرًا عن الحكم، وعلقت عليه قائلة: “الأول.. الحكم في قضية عمرو أديب ومحمد رمضان”.

الأول .. 🤲🤲🤲 الحكم في قضية عمرو أديب ومحمد رمضان https://t.co/ieqWRXzzLu — Lamees elhadidi (@lameesh) January 31, 2023