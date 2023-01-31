ارجاء زيارة الرئيس تبون لموسكو الى شهر مايو المقبل

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون قد أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية، أنه سيقوم بزيارة إلى موسكو شهر مايو/ أيار المقبل، بعدما كان مقرراً أن تتم الزيارة اليوم الثلاثاء او خلال الأيام الأخيرة.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن الرئيسين تطرقا إلى “الاجتماع المرتقب للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية-الروسية، كما اتفقا أيضاً على زيارة الرئيس تبون إلى روسيا الاتحادية، في شهر مايو/ أيار المقبل”، كما تناولا العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، ولا سيّما آفاق التعاون الطاقوي.

وتتزامن زيارة الرئيس تبون إلى روسيا، مع زيارة أخرى للرئيس تبون سيقوم بها في الشهر نفسه إلى فرنسا، لكن دواعي إرجاء زيارة تبون إلى غاية شهر مايو/ أيار المقبل لم تتضح بعد، على الرغم من تأكيدات سابقة لوزير الخارجية رمطان لعمامرة، والسفير الروسي في الجزائر فاليريان شوفايف، من أن الزيارة ستتم نهاية 2022، أو في مطلع العام الجاري.