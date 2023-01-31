إجراءات عاجلة لإدامة عمل المخابز ومراقبة الأسواق خلال المنخفض

اتخذت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الإجراءات اللازمة لإدامة عمل القطاعات الأساسية وسلاسل التوريد الخاصة بها في ظل الأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه تم الإيعاز للمخابز للتزود بكميات إضافية من مادة الطحين تغطي لعدة أيام إضافية عن المعتاد في الظروف العادية مؤكدة أن المطاحن أيضا ستواصل عملها لتلبية احتياجات القطاع.

كما تواصل الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان توفر المحروقات بشكل عام، وعلى وجه الخصوص مادتي الديزل والكاز والغاز المنزلي.

وقالت الوزارة إن حملاتها الرقابية على الأسواق مستمرة خلال فترة المنخفض الجوي لضمان التطبيق الأمثل لقانون الصناعة والتجارة والاطمئنان على توفر المواد التموينية والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السوق.

ودعت الوزارة المواطنين للتواصل معها بشأن الأسواق على هاتف رقم (5661176/06) أو منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها:

-صفحة الوزارة على الفيس بوك “www.facebook.com/mit.gov.jo”

-البريد الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة والتموين (info@mit.gov.jo)” + تطبيق الهواتف الذكية.