عبد الحكيم عبد الناصر يشيد بمسرحية «عيلة اتعمل لها بلوك»

شاهد المهندس عبدالحكيم عبد الناصر، نجل الرزعيم جمال عبد الناصر مسرحية النجم الكبير محمد صبحي ” عيلة اتعمل لها بلوك ” ، وأشاد بالعرض وبفكرته قائلا : مسرح الفنان محمد صبحي مسرح محترم يجمع كل عناصر الفرجة المسرحية ، ودائما يقدم الكوميديا السوداء في أغلب أعماله فتضحك وتبكي وتتأثر بكل ما تراه في العرض .

“عيلة اتعمل لها بلوك ” مسرحية كوميدية غنائية استعراضية يقوم ببطولتها ويخرجها محمد صبحي، وتشاركه البطولة الفنانة وفاء صادق اضافة لعدد من أعضاء فرق.ته “استوديو الممثل”، ومنهم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي.

المسرحية من تأليف مصطفى شهيب، وقد صمم ديكوراتها محمد الغرباوي، وصممت الأزياء د. مروة عودة، وهي من أشعار عبد الله حسن ، وموسيقى وألحان شريف حمدان ، وتصوير الأفيش للسيد عبد القادر وتصميمه لمحمد سامي.

وقد أعرب النجم محمد صبحي عن سعادته بالإقبال الجماهيري على عرض هذه المسرحية، وخاصة من قبل الشباب والأطفال لما يحمله العرض من رسائل مهمة لهم.

وأضاف صبحي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب عرض المسرحية، أنه يسير عكس التيار السائد حاليا في الحياة المسرحية العربية، خاصة وأن الفن والثقافة في العالم العربي الآن يواجهان العديد من التحديات والصعوبات التي تجعل استمرار المسرح صعبا.

وقال صبحي، في المؤتمر ، إنه لم يواجه أية صعوبات في الإعداد لهذا العرض الذي استمرت بروفاته فترة كبيرة، وأستغرق جهدا في الإعداد التحضير.

وعما يقدمه صبحي من كوميديا سوداء، قال إنه اتجه للأعمال الواقعية التي تعبر عن الواقع، ولكنه لعب التراجيديا بخفة ظل الكوميديا والعكس ايضا.