تقارير إسرائيلية حول نية شبان المقاومة تنفيذ عمليات بالضفة

القدس المحتلة – نقل موقع “والا” العبري عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن معلومات استخبارية أفادت بنية مسلحين في جنين ونابلس تنفيذ عمليات بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر المصدر العبري أن جيش الاحتلال قد رصد نوايا واضحة لمسلحين شمال الضفة بتنفيذ عمليات خلال الفترة القادمة، وذلك على خلفية العملية التي نفذت في القدس مساء الجمعة وقتل فيها 7 إسرائيليين وجرح آخرين.

ويقوم قرابة ألف جندي إسرائيلي بحراسة المناطق الفاصلة بين الضفة والداخل خشية تسلل مسلحين لتنفيذ العمليات، كما تقرر أمس نقل فصيلين عسكريين من جيش الاحتلال للضفة وثلاث كتائب تم نشرها الجمعة الماضي.

ونقل عن المصدر قوله: “نحن في أيام حاسمة والتحريض على أشدّه ونسعى لمنع تنفيذ عمليات تأتي كإلهام من عملية القدس، لا نتجاهل محاولة تنفيذ العملية شمالي البحر الميت، هذه العملية كانت ستنتهي بنتائج خطيرة وبشكل سيزعزع استقرار المنطقة برمتها”.

كما تعكف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على القيام بحملة اعتقالات في صفوف منفذين مفترضين للعمليات، حيث تقرر إشراك شعبة الاستخبارات إلى جانب الشاباك في جهود الوصول إلى هؤلاء، عبر عدة وسائل من بينها شبكات التواصل الاجتماعي.