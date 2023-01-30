القدس.. تاريخ حافل بالعمليات الفدائية والاستشهادية، وهذا ثبت بابرزها على مدار العشرة اعوام الاخيرة

القدس المحتلة – عقب كل عملية تلجأ قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى ما يعرف بالعقوبات الجماعية، وهدم المنازل وإغلاقها، سعيا لتحقيق الردع إلا أن كل هذا يثبت فشله، ويؤكد التاريخ أن جذوة المقاومة باشتعال رغم كل هذه العقوبات والسياسات الانتقامية.

صحيفة هآرتس العبرية قالت إن إغلاق منازل منفذي العمليات وهدمها سياسة ليست مجدية ولا تقدم أي فائدة لتحقيق “الردع”.

ورغم تنفيذ الاحتلال سياسات انتقامية في أعقاب كل عملية فدائية، إلا أن التاريخ الفلسطيني يثبت عقم هذه السياسات في تحقيق الردع، ويضربها الشعب الفلسطيني بعرض الحائط سعيًّا للانعتاق من بطش المحتل.

وكثيرٌ من المراقبين يؤكدون أن سياسات الاحتلال الانتقامية تهيئ الأجواء لاشتعال أكبر، وهو ما يدركه الاحتلال، وأن كل هذه السياسات أثبتت أنها تأتي بنتائج عكسية، إذ تزداد جذوة المقاومة.

وعمليتا القدس البطولية في الحي الاستيطاني “النبي يعقوب” شمالي المدينة المحتلة والتي نفذها الشهيد البطل خيري علقم يوم الجمعة (27 -1)، وسلوان في اليوم الثاني تعيدان إلى الأذهان سلسلة من العمليات في القدس على مدار عقد من الزمن.

إليكم أبرزها خلال العقد الأخير:

18 نوفمبر/تشرين الثاني 2014: مقتل 5 إسرائيليين وجرح عدد آخر داخل كنيس يهودي في عملية نفذها المقدسيان غسان (27 عاما) وعدي أبو الجمل (22 عاما).

29 أكتوبر/تشرين الأول 2014: إطلاق نار يستهدف الحاخام المتطرف يهودا غليك، الذي عرف بتصدّر اقتحامات المسجد الأقصى، أسفرت عن إصابته بجروح بالغة واستشهاد المنفذ.

6 مارس/آذار 2015: إصابة 5 إسرائيليين، بينهم 4 من جنود في محطة انتظار للقطار، في عملية دهس في منطقة راس العامود.

13 أكتوبر/تشرين الأول 2015: مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة أكثر من 20 خلال إطلاق نار على حافلة نفذه الشهيد بهاء عليان، وفي عملية دهس وطعن منفصلة في القدس.

14 ديسمبر/كانون الأول 2015: إصابة 10 إسرائيليين في عملية دهس قرب موقف للحافلات بمدخل “القدس الغربية”.

3 فبراير/شباط 2016: مقتل مجندة وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار وطعن عند باب العامود، في عملة نفذها فلسطينيان من الضفة.

12 فبراير/شباط 2016: إصابة جنديين من وحدة حرس الحدود، في عملية طعن استهدفت جنودا في باب العامود في البلدة القديمة.

8 مارس/آذار 2016: إصابة شرطيين إسرائيليين، أحدهما بجروح خطيرة، في إطلاق نار في شارع صلاح الدين، واستشهاد المنفذ.

9 أكتوبر/تشرين الأول 2016: مقتل جنديين اثنين وإصابة 8 آخرين في 3 عمليات إطلاق نار، واستشهاد المنفذ بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

8 يناير/كانون الثاني 2017: مقتل 4 جنود في عملية دهس في حي أرمون هنتسيف الاستيطاني في القدس، وجرح 15 آخرين.

16 يونيو/حزيران 2017: مقتل مجندة وإصابة شرطيين اثنين في إطلاق نار وطعن نفذها 3 فلسطينيين.

14 يوليو/تموز 2017: مقتل شرطيين اثنين في إطلاق نار نفذها 3 فلسطينيين من مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر، استشهدوا لاحقا داخل المسجد الأقصى.

26 سبتمبر/أيلول 2017: مقتل 3 جنود وإصابة آخر، واستشهاد فلسطيني في إطلاق نار قرب مستوطنة “هار أدار” شمالي القدس.

16 مايو/أيار 2021: إصابة 6 من أفراد الشرطة الإسرائيلية عند حاجز عسكري على مدخل حي الشيخ جراح في القدس واستشهاد المنفذ.

13 سبتمبر/أيلول 2021: إصابة إسرائيليين اثنين في طعن في محل تجاري قرب المحطة المركزية للحافلات في القدس الغربية.

21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021: مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار نفذه الفلسطيني فادي أبو شخيدم.

7 مارس/آذار 2022: إصابة جنديين في عملية طعن داخل سوق القطانين في القدس القديمة.

20 مارس/آذار 2022: إصابة شرطيين إسرائيليين في عملية طعن نفذها فلسطيني بمنطقة باب العامود شرقي القدس.

9 أكتوبر/تشرين الأول 2022: مقتل مجندة وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار نفذه الشاب عدي التميمي، الذي استشهد لاحقا في عملية أخرى بعد إطلاقه النار على حراس مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.

23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022: عملية تفجير مزدوجة استهدفت محطة للحافلات، وأسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 22 آخرين.

27 يناير/كانون الثاني 2023: مقتل 7 قتلى وإصابة 10 جراء إطلاق نار في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس المحتلة.

28 يناير/ كانون الثاني 2023: إصابة مستوطنين بجراح خطيرة بعملية إطلاق نار في حي سلوان جنوبي المسجد الأقصى.