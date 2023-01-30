هكذا جاء عباس.. وثائق بريطانية تكشف ان بوش أمر "سي آي إيه" بالبحث عن بديل لياسر عرفات في ذروة انتفاضة الأقصى
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القدس.. تاريخ حافل بالعمليات الفدائية والاستشهادية، وهذا ثبت بابرزها على مدار العشرة اعوام الاخيرة
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