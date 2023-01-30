السفارة الأميركية بتركيا تحذر رعاياها من هجمات إرهابية محتملة

الحرة – دبي

حذرت السفارة الأميركية في تركيا رعاياها، اليوم الاثنين، من هجمات محتملة على كنائس ومعابد يهودية وبعثات دبلوماسية في إسطنبول، وذلك في ثاني تحذير من نوعه خلال 4 أيام فحسب إثر وقائع حرق مصاحف في أوروبا.

وقالت السفارة في تحذير أمني محدث إن “هجمات انتقامية وشيكة محتملة يشنها إرهابيون” قد تقع في مناطق يتردد عليها الغربيون في المدينة مثل أحياء بيوغلو وغلطة وتقسيم واستقلال.

وأضافت السفارة أن السلطات التركية تتحرى الأمر.

وأصدرت عدة سفارات في أنقرة، ومن بينها سفارات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تحذيرات أمنية يوم الجمعة من هجمات محتملة على دور للعبادة ردا على وقائع منفصلة جرى فيها حرق مصاحف في السويد وهولندا والدنمرك.

وحذرت تركيا مواطنيها، امس الاول السبت، من “هجمات محتملة بدافع رهاب الإسلام ورهاب الأجانب وهجمات عنصرية” في الولايات المتحدة وأوروبا، و ذلك بحسب وكالة “رويترز”.