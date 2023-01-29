هذه اخلاق الفدائيين.. شابة يهودية: توسلت لمنفذ عملية القدس الا يقتلني، فتركني وقال نحن لا نقتل النساء/ فيديو

القدس المحتلة – تحدثت شاهدة عيان إسرائيلية عن اللحظات التي نفذ فيها الشهيد خيري علقم عملية القدس، امس الاول، قائلة إنه مر من أمامها دون أن يؤذيها بعدما توسلت إليه.

وقالت الشاهدة للقناة 11 العبرية إنها توسلت إلى منفذ عملية النبي يعقوب ألا يقتلها حين اقترب منها، فقال لها إنه لا يقتل النساء، وأكمل طريقه.

وبالمقابل قالت قناة كان العبرية إن أحد المستوطنين اقتربَ من منفذ العملية “خيري علقم” وسأله عما يدور ويحدث.

وبحسب القناة فإن علقم قد أطلق على الفور النار على رأس المستوطن فأرداه قتيلًا.

רוזה אצילוב נפצעה בטבח ליד בית הכנסת, בנותיה משחזרות: "המחבל עבר ליד אמא ואמר שהוא לא יורה בבנות, אחר כך הרג אישה אחרת"@YoavBorowitz | #חדשותהשבת pic.twitter.com/qWd0Y8jUey — כאן חדשות (@kann_news) January 28, 2023