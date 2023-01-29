هكذا جاء عباس.. وثائق بريطانية تكشف ان بوش أمر "سي آي إيه" بالبحث عن بديل لياسر عرفات في ذروة انتفاضة الأقصى
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جرينتش+2 01:18
الشعب الفلسطيني في ميزان أخلاق الشرفاء
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