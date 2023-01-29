الرسمية العربية تدين العمليات الاستشهادية وتساوي بينها وبين الإرهاب الصهيوني

أظهرت الشعوب العربية تأييدها واعتزازها بعمليتي القدس الجريئتين، واعتبرت منفذيهما الشهيد الشاب خيري علقم 21 عاما، والطفل محمد عليوات ابن الثلاثة عشر ربيعا ابطالا بعد أن جاد الأول بروحه، وأصيب الثاني بجراح دفاعا عن فلسطين والعالم العربي، ووزع الفلسطينيون الحلوى وأطلقوا الألعاب النارية ابتهاجا، وأظهرت الشعوب العربية تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال وتأييدها لعملية القدس وللمقاومة من خلال المظاهرات ووسائل التواصل الاجتماعي.

لكن الموقف الرسمي العربي كان كالعادة مزريا مناقضا لرأي ومشاعر الشعوب العربية بمساواته بين الشهيد الفلسطيني وبين الجلاد المجرم الصهيوني؛ فقد أدانت دول التطبيع ودول عربية أخرى عملية القدس، ووصفتها وزارة خارجية الإمارات” بالهجوم الإرهابي “، وصمت بعضها وكأن ما حدث ويحدث لا يعنيه؛ لكن المضحك في موضوع ردود فعل معظم الدول العربية هو ربطها ومساواتها بين قتل الصهاينة للفلسطينيين والأعمال الاستشهادية التي يقوم بها الفلسطينيون في مقاومتهم للاحتلال بالقول إنها تدين ” جميع عمليات العنف ضد المدنيين ” من الطرفين في محاولة غبية لخداع الشعوب العربية وإرضاء الأصدقاء والحلفاء في واشنطن وتل أبيب، وتناست ان الصهاينة جيشا ومواطنين ومستوطنين يحملون السلاح، يحتلون بلد الإسراء والمعراج ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، يقتلون الفلسطينيين، يستولون على أرضهم بالقوة، ويرفضون استجداء الدول العربية للسلام!

هذه الإدانات العربية للمقاومة الفلسطينية المسلحة تظهر بوضوح أن هناك هوة كبيرة قائمة بين الأنظمة العربية الانهزامية التي طبعت وتلك التي تنتظر الفرصة للحذو حذوها وبين الشعوب العربية التي تحتفل بعملية القدس، وترى ان المقاومة تمثل شرف الأمة، وتدعمها وتتوق للمشاركة فيها، وتختلف بذلك مواقفها اختلافا جوهريا عن مواقف الأنظمة العربية المخجلة التي لا يعوّل عليها، أو يحسب حسابها أحد، ولا تعبر عن مواقف الشعوب العربية التي تعتبر المعركة مع الدولة الصهيونية معركة وجود، وليست معركة ترسيم أو تعديل حدود كما تقول تلك الأنظمة العربية التي تخلى حكامها عن القضية الفلسطينية، وأعادوا القواعد الأمريكية والغربية لبلادهم، وأقاموا علاقات تعاون وتحالف عسكري وأمني وتجاري مع إسرائيل، وسمحوا لجواسيسها بالتواجد والعمل بحرية في دولهم لمساعدتهم في حماية أنظمتهم ومصالحهم وامتيازاتهم التي تتعارض مع مصالح شعوبهم وأمتهم.