وقفات على المفارق مع درويش وتنظيم الحراك الأدبيّ وحمار مسّادة

هل اقتربت الحرب النووية؟؟ رئيس مجلس الدوما الروسي يحذر من كارثة عالمية في حال زود الغرب أوكرانيا بأسلحة هجومية
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