وزير الشؤون الإسلامية السعودي يوعز بتخفيض صوت الأذان

قررت المملكة العربية السعودية فرض قيود على الأذان في المساجد ، كما ورد في صحيفة “سعودي غازيت” نهاية الأسبوع.

وبحسب التقرير، فقد أمر وزير الشؤون الإسلامية، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، المساجد بتخفيض عدد مكبرات الصوت إلى أربعة فقط في كل مسجد. وهي مكبرات صوت خارجية يدعو المؤذن من خلالها عامة الناس للحضور للصلاة في المسجد خمس مرات في اليوم.

وقد تضمن التوجيه الذي امر به الوزير الشيخ ازالة ما يزيد عن اربع سماعات، على ان يتم بعد الانتهاء من الإزالات المطلوبة توزيع السماعات المزالة على الجوامع والمساجد التي لم يتوافر فيها العدد المطلوب من السماعات.

وقد جاء التوجيه المشار إليه بإزالة عدد السماعات الخارجية للمسجد الذي يزيد فيه هذا العدد عن 4 من السماعات، خلال جولة تفقديه قام بها الوزير في منطقة القصيم، وذلك بهدف عدم إزعاج المواطنين والمقيمين في الأماكن المجاورة للمساجد، وفق قول الوزير.