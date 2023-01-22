الرصاص يدوي في الضفة الغربية.. عمليتا إطلاق نار في محيط بيت لحم ونابلس، و”معركة” يومية على الشوارع الاستيطانية

الضفة المحتلة – واصلت مجموعات المقاومة تنفيذ عمليات إطلاق نار في الضفة المحتلة، اليوم الاحد، امتدت خلال الساعات الماضية إلى مناطق جديدة، في جنوبها.

فقد أطلق المقاومون النار تجاه موقع لجيش الاحتلال قرب التجمع الاستيطاني “غوش عتصيون”، المقام على أراضي قرى وبلدات جنوب بيت لحم وشمال الخليل.

وزعم جيش الاحتلال اعتقال فلسطينيين والعثور بحوزتهما على أسلحة بعد إطلاق النار نحو الموقع.

وفي منطقة قريبة، استهدف فلسطينيون مصنعاً في مستوطنة “مجدال عوز” بزجاجات حارقة.

وفي بيت لحم أيضاً، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب المدينة وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز.

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار نحو قوة من جيش الاحتلال قرب حاجز “شافي شمرون” شمال غرب المدينة.

وفي سياق “حرب المواصلات” التي تتعرض فيها مركبات المستوطنين لإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، يومياً، أفادت مصادر عبرية عن تضرر مركبة إسرائيلية جرّاء رشقها بالحجارة قرب مدخل بلدة بُرقة شمال غرب نابلس، وعن استهداف مركبة أخرى قرب بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

كما ألقى فلسطينيون زجاجات حارقة صوب مركبة للمستوطنين قرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتجاه مركبات قرب مخيم العروب شمال الخليل، ونحو سياج مستوطنة “كرمي تسور” المقامة على أراضي المنطقة.

وفي التفاصيل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات، فيما تم استهداف قوات الاحتلال بعمليات إطلاق نار وزجاجات حارقة.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عدد من الفلسطينيين بالضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

يأتي ذلك، فيما أطلق مسلحون النار نحو حاجز جيش الاحتلال المقام عند مستوطنة “شافي شمرون”، المقامة على الأراضي الفلسطينية في منطقة نابلس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن زجاجات حارقة ألقيت في ساعات متأخرة من الليل، باتجاه مدخل مستوطنة “مجدال عوز” جنوب بيت لحم.

وقد أغلقت قوات الاحتلال الحاجز المقام عند مستوطنة “شافي شمرون” عقب ذلك.

واستهدفت عمليات إطلاق نار، حاجزي سالم و”دوتان”، وتجمع لقوات الاحتلال قرب بلدة مقيبلة في جنين.

وأعلن جيش الاحتلال، عن اعتقاله فلسطينيين بزعم أنهما أطلقا النار تجاه موقع عسكري قرب تجمع مستوطنات “غوش عتصيون” ما بين الخليل وبيت لحم.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن قوة عسكرية طاردت مركبة بعد إطلاق النار، وتم اعتقال فلسطينيين منها، وعثر معهما على بندقية، ومسدس، وذخيرة، وتم نقل المعتقلين للاستجواب، ومصادرة المركبة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا من مدينة طوباس أثناء مروره عبر حاجز حوارة جنوب نابلس. وبحسب نادي الأسير، فإن الاحتلال اعتقل الطالب في جامعة بيرزيت زيد يوسف دراغمة، أثناء مروره عبر حاجز حوارة.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا جنوب جنين، ما أدى إلى إعاقة تحركات الفلسطينيين.

وفي بلدة عزون قضاء قلقيلية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال رشق خلالها الشبان دوريات جيش الاحتلال بالحجارة.

وقد نفذ مقاومون فلسطينيون 15 عملًا مقاومًا، تخللها 4 عمليات إطلاق نار، وتفجير 3 عبوات ناسفة، في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقد رصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى”، إصابة 4 مستوطنين، 3 منهم خلال تصدي أهالي بلدة جوريش جنوب شرق نابلس لإقامة بؤرة استيطانية على أراضيهم.

واندلعت مواجهات في 6 نقاط تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال في مخيم شعفاط، وبلدة الطور بالقدس. وامتدت المواجهات إلى قرية النبي صالح غرب رام الله، وراس شومر في طولكرم، وبلدة الخضر في بيت لحم.