هل اقتربت الحرب النووية؟؟ رئيس مجلس الدوما الروسي يحذر من كارثة عالمية في حال زود الغرب أوكرانيا بأسلحة هجومية
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جرينتش+2 12:58
الرصاص يدوي في الضفة الغربية.. عمليتا إطلاق نار في محيط بيت لحم ونابلس، و”معركة” يومية على الشوارع الاستيطانية
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