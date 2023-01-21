7 دول عربية واسلامية تدين إحراق نسخة من القرآن الكريم بالسويد

دانت واستنكرت وزارات خارجية كل من الاردن والسعودية والعراق والإمارات العربية ومصر والكويت وتركيا في بيانات منفصلة، اليوم السبت، سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم.

و أكدت هذه الدول العربية والاسلامية مواقفها الثابتة الداعية لنشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة ونبذ جميع أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها، معتبرة أن ما حدث يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.