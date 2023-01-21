لهذا السبب انسحبت منة شلبي من فيلم “بيت الروبي”

كشف المخرج المصري، بيتر ميمي سبب انسحاب الممثلة منة شلبي من فيلمه الجديد ”بيت الروبي“، الذي يؤدي بطولته الفنان كريم عبد العزيز.

وقال ميمي عبر حسابه عبر موقع فيسبوك ”رجاء محدش يكتب عن حاجة من غير ما يتأكد.. منه شلبي اعتذرت عن فيلم الروبي لأن مواعيد تصوير مسلسلها تداخلت مع مواعيد تصوير الفيلم وحاولنا كتير ننسق المواعيد لكن الموضوع كان صعبا وده سبب إن منه اعتذرت عن الفيلم، زي أي شغل مبنقدرش ننسق فيه المواعيد“.

وقد تم اختيار الفنانة نور اللبنانية للقيام بدور البطولة النسائية في الفيلم، وذلك عقب انسحاب منة شلبي، وستؤدي دور زوجة كريم عبد العزيز.

ويواصل كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز تصوير مشاهدهما في الفيلم، حيث يجسدان دوري شقيقين، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، وهو مرشح للعرض في موسم عيد الأضحى 2023.

ويجمع فيلم ”بيت الروبي“ كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي للمرة الرابعة في السينما، بعد أن قدما فيلم ”موسى“ العام الماضي، وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، وفيلم “من أجل زيكو“ الذي شارك في بطولته منة شلبي، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدي، إضافة إلى فيلم ”شلبي“ الذي يعرض حاليا ضمن منافسات موسم إجازة منتصف العام الدراسي.

أما كريم عبد العزيز فيتعاون مع المخرج بيتر ميمي للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، بعدما قدم معه مسلسل ”الاختيار“ الجزء الثاني والجزء الثالث، وكان مقررا التعاون معا في مسلسل ”الحشاشين“ في رمضان المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024، حسبما أعلن كريم عبد العزيز؛ لأن العمل ضخم إنتاجيا ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات.

يذكر أن كريم عبد العزيز يعرض له حاليا فيلم ”كيرة والجن“ مستوحى من رواية ”1919“، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة أحمد عز، هند صبري وسيد رجب، مع أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول وتامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

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