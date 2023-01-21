هل اقتربت الحرب النووية؟؟ رئيس مجلس الدوما الروسي يحذر من كارثة عالمية في حال زود الغرب أوكرانيا بأسلحة هجومية
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جرينتش+2 12:57
عشرات المقدسيين يصابون بحالات اختناق، اليوم السبت، لدى اقتحام مخيم “شعفاط” إثر اصابة مستوطنِة برصاصة طائشة
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