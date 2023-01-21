عشرات المقدسيين يصابون بحالات اختناق، اليوم السبت، لدى اقتحام مخيم “شعفاط” إثر اصابة مستوطنِة برصاصة طائشة

القدس المحتلة – قدس برس

أصيبت مستوطِنة بالرصاص، ظهر اليوم السبت، في مستوطنة “بسجات زئيف” المقامة على أراضي شمال القدس المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية: إن شرطة الاحتلال ترجح أن الرصاصة أطلقت من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وإثر الإصابة، اقتحمت قوات الاحتلال المخيم وانتشرت في أحيائه، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وأفادت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في المخيم، وأن مروحية لشرطة الاحتلال حلقت فوق المخيم تزامناً مع اقتحامه.

وفي التفاصيل، أصيب عشرات المقدسيين بحالات اختناق، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي، وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وكانت صحيفة /معاريف/ العبرية زعمت أن مستوطِنة اصيبت، بجروح طفيفة في رأسها من شظايا زجاج في مستوطنة “بسغات زئيف” شمال القدس.

وأضافت أن جيش الاحتلال يشتبه بأن تكون رصاصة طائشة أطلقت من مخيم شعفاط المحاذي للمستوطنة.

تغطية صحفية: "جانب من اقتحام قوات الاحتلال لمخيم شعفاط بمدينة #القدس. " pic.twitter.com/k1BxmmpMub — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 21, 2023

مصادر محلية: " استنفار قوات الاحتلال الاحتلال في مخيم شعفاط شمال شرق القدس" pic.twitter.com/i6mvqkfgIn — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 21, 2023