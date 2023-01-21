الدويري: مليونا مركبة في عمان و80 ألف سيارة جديدة سنوياً

بلغ عدد المركبات في العاصمة عمان قرابة مليوني مركبة، بحسب ما كشف مدير إدار السير العميد فراس الدويري.

وقال الدويري، خلال إعلانه بدء المرحلة الثانية من من مبادرة “معاً نصل آمنين” التي تنفذها الإدارات المرورية بالتعاون مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، أن نحو 80 ألف مركبة سنوياً تدخل للاستخدام في المملكة وتقريبا على نفس الطرق.

ولفت إلى أن الكثافة المرورية هي سمة ملازمة للعواصم النشطة، ومنها العاصمة الأردنية عمان.

وقال الدويري، أن المرحلة الأولى من حملتها الوقائية والتوعوية المرورية، نجحت في الحد من الوفيات على الطرق بنسبة 5.3%، وفق دراسات.

وأكد الدويري أن مديرية الأمن العام مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها المرورية التي أطلقتها لتحسين الواقع المروري وتعزيز السلامة على الطرق، وأعلن بدء المرحلة الثانية من مبادرة “معاً نصل آمنين” التي تنفذها الإدارات المرورية بالتعاون مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية.

وتعد المبادرة جزءاً من العمل الوقائي والتوعوي لتوفير بيئة مرورية آمنة، لافتاً أن هذه المبادرة تمتاز باستمراريتها انطلاقاً من الاستراتيجية المرورية طويلة المدى والمرتكزة على عدد من المحاور الأساسية.

وبين مدير إدارة السير في حديثه لإذاعة الأمن العام أن المرحلة الثانية من المبادرة جاءت بناء على دراسات أجرتها الإدارات المرورية في الأمن العام وأكدت نجاح المرحلة الأولى.

وحددت الدراسات قرابة 70 من النقاط الأكثر ازدحاماً على الطرق التي يجري العمل على حلها والتخفيف منها، بالتعاون مع الجهات الشريكة الرئيسة مثل وزارات: الإدارة المحلية، والأشغال العامة والإسكان والنقل، وأمانة عمان الكبرى، وهيئة تنظيم النقل البري.