أجواء باردة نسبياً اليوم السبت وحتى الثلاثاء.. ولا مطر

عمان – تكون الأجواء اليوم السبت مشمسة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4 -5 درجات ، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الثلاثاء، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18- 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 5، وفي مرتفعات الشراة 15 – 5، وفي مناطق البادية 18 – 4، وفي مناطق السهول 17 – 7، وفي الأغوار الشمالية 23- 13، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 15، وفي البحر الميت 24 – 14، وفي خليج العقبة 25 – 13 درجة مئوية.

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