117 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة منذ بداية هذا الشهر

شهد معبر الكرامة (جسر الملك حسين) منذ بداية الشهر الحالي حركة نشطة، حيث تنقل عيره نحو 117 ألف مسافر ومسافرة في كلا الاتجاهين، وفق الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية.

وقالت الإدارة عبر الفيسبوك: “شهد المعبر حركة نشطة منذ بداية الشهر الحالي، حيث تعاملت الطواقم مع 117 ألف مسافر ومسافرة تقريبا بين قادم ومغادر من وإلى أرض الوطن”.

وأضافت الإدارة أن العمل جارٍ لتسهيل وتأمين دخول 18 ألف معتمر ومعتمرة الأسبوع المقبل، وذلك من خلال فتح المعبر لمدة 24 ساعة أيام السبت والأحد والاثنين المقبلة.

وبينت الإدارة أنه لا يوجد أي تعديل على حركة السفر خلال الأسبوع المقبل، مؤكدة بقاء العمل كالمعتاد، حيث ستغادر آخر حافلة المعبر الساعه 8 مساءً في كلا الاتجاهين.