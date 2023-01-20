وفاة أسامة الرشق، شقيق القيادي الحمساوي عزّت الرشق

انتقل إلى رحمة الله أسامة الرشق ( أبو حمزة )، شقيق الأخ / عزّت الرشق( أبوعمر)، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه ،

وسيصلى على جثمانه، بعد صلاة الجمعة، في مسجد الجامعة الأردنية في (عمّان). وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة صويلح الغربية،

للتعزية : على الجوال القطري – واتس أب ( للاتصال والرسائل): 0097455826739

والجوال الأردني : 00962 7 9607 8030

تقبل التعازي للرجال والنساء ،أيام الجمعة والسبت والأحد في ديوان آل الرشق – خلدا ، قرب مركز المعلومات الجنائية ،وذلك من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

إنا لله وإنا إليه راجعون.