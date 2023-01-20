محمد رمضان يسرق اغنية “على وضعنا” للمطرب محمود بدر

كشف المطرب المصري، محمود بدر عن تقديمه بلاغاً رسمياً ضد الفنان محمد رمضان، بسبب سرقته لألحان أغنيته “لسة متخلقش” التي طرحها رمضان منذ أيام عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب بعنوان “على وضعنا”، والذي قدمه مع أحمد ومحمد عدوية.

فقد قام محمود بدر، بتحرير محضر برقم 348 لسنة 2023 إدارياً الدقي ضد محمد رمضان، بعد اتهامه له بسرقة كلمات الأغنية، وقد تم حذفها من اليوتيوب بسبب حقوق الملكية.

أغنية “على وضعنا” هي من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج حسام الحسيني.

وكشف محمود بدر أن أغنية “لسه متخلقش” مسجلة ولا يحق لغيره استغلالها، وما قام به محمد رمضان يُعد اعتداء على حقوق الملكية، وهو ‏ما دفعه لإغلاقها من على موقع الفيديوهات اليوتيوب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ورغم قيام رمضان بالتفاوض مع بدر للحصول على مبلغ قانوني مقابل التنازل، إلا أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق حتى الآن وباءت المفاوضات بالفشل.

وقد قرر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب حجب كليب أغنية “على وضعنا” التي انتحلها لفنان المصري محمد رمضان والفنان أحمد عدوية ونجله الفنان محمد عدوية .

وأكد بدر في تصريحات صحفية أن الأغنية الأصلية سيتم طرحها خلال أيام قليلة بصوته، بالاشتراك مع مطرب المهرجانات أورتيجا بعنوانها الأصلي “لسة ما اتخلقش”.

وأضاف أن الفنان محمد رمضان عرض عليه مبلغاً مالياً، ولكن حدثت بعض الاختلافات على الأجر المادي من ‏أجل حصوله على التنازل. ‏