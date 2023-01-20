اربعينية بلا مطر.. أجواء مشمسة نهار اليوم الجمعة وباردة ليلاً

تسجل درجات الحرارة نهار اليوم الجمعة، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 4-5 درجات مئوية لمثل هذا الوقت من السنة.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية، أن الأجواء تكون مشمسة، وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتكون الأجواء في ساعات الليل، باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتستمر الأجواء الباردة نسبيا نهار غد السبت، في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وفي ساعات ليل السبت تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17- 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 4، وفي مرتفعات الشراة 14 – 5، وفي مناطق البادية 17 – 4، وفي مناطق السهول 17 – 7، وفي الأغوار الشمالية 22- 13، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 15، وفي الأغوار الوسطى 23 – 14 وفي البحر الميت 23 – 14، وفي خليج العقبة 24 – 12 درجة مئوية.

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